ضبط 479 هاربا من أحكام قضائية وتحصيل 8410 جنيهات فى حملة أمنية بالغربية

شن ضباط المباحث الجنائية بالغربية برئاسة اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية والعميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى حملة أمنية مكبرة لضباط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية تحت إشراف اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية.

أسفرت الحملة عن القبض على 479 هاربا من أحكام قضائية منهم 251 محكوما عليه فى جنح الحبس، و200 محكوما عليهم فى غرامات، و28 محكوما عليهم فى مخالفات، كما تم تحصيل 8410 جنيهات قيمة غرامات، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.