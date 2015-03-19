ضبط ربة منزل تحاول تهريب حشيش داخل الطعام لشقيقها فى سجن طنطا

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث المخدرات بوسط وشرق الدلتا مساء أمس من القبض على ربة منزل مقيمة بمنطقة السلخانة، بحوزتها 25 لفافة هيروين بقصد الاتجار ومبلغ مالى وهاتف محمول.

تلقى اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بورود محضر محرر بمعرفة العقيد ناصر رفقى وكيل الإدارة العامة لمباحث المخدرات بوسط وشرق الدلتا بتمكنه والقوة المرافقة له بعد استئذان النيابة العامة من القبض على "رضا.ا.م" 22 سنة ربة منزل مقيمة منطقة السلخانة، بحوزتها 25 لفافة هيروين وهاتف محمول ومبلغ مالى، واعترفت المتهمة بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار أعيد قيد المحضر برقم 7452 جنايات قسم ثان طنطا، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكن الملازم أول أحمد الدييهى ضابط منوب مركز طنطا أمس الأربعاء من ضبط ربة منزل حاولت تهريب 2 قطعة حشيش داخل الطعام لشقيقها المحبوس فى سجن مركز طنطا فى قضية تزوير.

تلقى اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بتمكن الملازم أول أحمد الدييهى ضابط منوب مركز طنطا من القبض على ربة منزل تدعى "عايدة.م.م" 35 سنة أثناء محاولتها تهريب 2 قطعة حشيش داخل الطعام لشقيقها "يحيى" المحبوس فى سجن المركز فى القضية 51527 جنح مركز طنطا (تزوير)، تم التحفظ على المضبوطات واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر 50 أحوال مركز طنطا وتولت النيابة العامة التحقيق.