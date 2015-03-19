أخبار عاجلة

شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... حبيت الغناء بسبب والدتي ويغني " الليل يا ليلى " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تبهر الجميع وتغني " هندي " و " إيطالي " -
ترامب يشيد بدور الأردن في مواجهة تنظيم داعش -
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة -
موجز أخبار مصراوي-5/4/2017 -
فيديو| رئيس الشرقية: الفوز على الزمالك يمنحنا أملا للبقاء في الدوري -
خلاف في الجبلاية بسبب علاء عبد العزيز -
بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل» -
فيديو| علاء ميهوب يفتح النار على لاعبي الزمالك: «موظفين بطريقة مملة» -
شيري ستوديو - شيرين رضا: دخلت مجال الإعلانات عن طريق طارق نور وسبب غيابها عن الساحة الفنية في وقت ما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

لأول مرة .. وزارة المالية تصدر بياناً بالموازنة

Google+ Print
لأول مرة .. وزارة المالية تصدر بياناً بالموازنة لأول مرة .. وزارة المالية تصدر بياناً بالموازنة

وزارة المالية

أصدرت وزارة المالية أمس الأربعاء بياناً تمهيدياً لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2015/2016 (تبدأ أول يوليو المقبل) بعد تأخر 4 سنوات عن تنفيذ قرار سابق بإصداره، ما يفتح المجال لتحقيق طموحات المواطنين، وتحسين ترتيب فى المؤشر الدولى لشفافية الموازنة.

وقال هانى قدرى دميان، وزير المالية، إن البيان يوضح توجهات والسياسات والبرامج التى يعكسها المشروع، وعرضها على الرأى العام بهدف المشاركة المجتمعية فيها، موضحاً أن البيان يشمل رؤية الحكومة لتحقيق انطلاقة اقتصادية، وتسمح بالاستجابة لتطلعات المواطنين فى تحقيق تحسن سريع ومستدام لمستوى المعيشة، مشيراً إلى أن الأهداف الرئيسية للموازنة تتمثل فى دفع النشاط الاقتصادى الذى يؤدى إلى زيادة فرص العمل، والتزام الدولة بتوفير الحماية والعدالة الاجتماعية والبشرية، وتحديث البنية الأساسية، والتأكد من استقرار النظام المالى والاقتصادى.

ويشير التقرير إلى عدد من الأهداف تشمل عدم تجاوز العجز الكلى مستوى 9.5%- 10% من الناتج المحلى بحيث يستمر فى الانخفاض التدريجى لنحو 8%- 8.5% فى عام 2018/2019، واستهداف تخفيض الدين إلى نسبة تتراوح بين 80% و85% خلال عام 2018/2019، واستهداف خفض معدلات البطالة إلى 11.9%.

وأضاف «دميان»: «أهم السياسات التى تسعى الحكومة لتنفيذها تتضمن زيادة الاستثمار فى البنية التحتية، وتحسين سياسات استهداف الدعم وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة الخدمات العامة وتحقيق عدالة أكبر فى التوزيع، وهو ما يتزامن مع استكمال الخطوات التدريجية نحو الوفاء بالاستحقاق الدستورى لزيادة مخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى بما لا يقل عن 10% من الناتج خلال العامين المقبلين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
موجز أخبار مصراوي-5/4/2017

موجز أخبار مصراوي-5/4/2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها