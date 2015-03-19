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اليونان ترفض سحب مشروع قانون لمكافحة الفقر

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اليونان ترفض سحب مشروع قانون لمكافحة الفقر اليونان ترفض سحب مشروع قانون لمكافحة الفقر

اليونان والاتحاد الأوروبي

أقر البرلمان اليوناني، بأغلبية ساحقة أمس الأربعاء، قانونًا لمكافحة الفقر يستهدف تقديم مساعدات اقتصادية للأسر المتعثرة ماليا، رغم المخاوف الأوروبية من هذا القانون، الذي أقرته اليونان دون تشاور مسبق مع الدائنين الدوليين.

يذكر أن العلاقات بين اليونان وشركائها في الاتحاد الأوروبي في حالة تربص دائم منذ وصول حزب سيريزا اليساري، بزعامة رئيس الوزراء، أليكسيس تسيبراس، إلى السلطة في اليونان في يناير الماضي.

وكان تسيبراس تعهد بالحد من إجراءات التقشف التي اتفقت عليها الحكومات اليونانية السابقة مع الدائنين الدوليين.

الألمانية د.ب.أ

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