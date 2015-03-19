متهم بتصنيع الأسلحة للنيابة: الديون تراكمت على فقررت صنع السلاح وبيعه

قال "محمد.ع" وشهرته صوابى أمام النيابة إن الديون تكاثرت عليه وأصبح مديونًا للكثير من المواطنين من أهالى منطقته بأبو النمرس، فاقترح عليه أصدقاؤه أن يستغل حرفته فى الحدادة ويقوم بتصنيع الأسلحة النارية.

وقرر المستشار محمود عابدين رئيس نيابة قسم الجيزة حبس عامل لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية وبيعها بطرق غير شرعية عن طريق ورشة يملكها.

وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة أن المتهم يقوم بشراء الخامات التى يستخدمها فى تصنيع الأسلحة النارية من منطقة "السبتية"، ويصنعها فى الورشة الخاصة به.

وقد ضبط بحوزته فرد خرطوش، وطبنجة، وطلقات خرطوش، وفرد روسى، وقطع من أجزاء السلاح، فضلا عن أدوات التصنيع.