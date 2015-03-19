البيت الأبيض يدين الهجوم الإرهابي في تونس.. وكيري يصفه بـ”الوحشي”

أكد وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، أن واشنطن تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الذي وقع على متحف “باردو” في تونس، وتسبب في مقتل وجرحى العشرات من السياح.

وتابع، أن الولايات المتحدة تدين الهجوم الإرهابي الوحشي، وتتقدم بأحري التعازي لأسر الضحايا، لافتا إلى أن جهود واشنطن لن تتوقف حتى انتهاء الإرهاب وعودة الاستقرار بالمنطقة.

ولفت إلى دعم بلاده لجهود الحكومة التونسية الرامية لتحقيق الديمقراطية والتقدم إلى الأمام.

وفى ذات السياق، أعرب البيت الأبيض عن تعاطفه مع عائلات ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وصفه بـ”الشنيع”، الذي أودي بحياة العشرات، وأكد أنه يدين بأشد العبارات استهداف الأبرياء في تونس على يد العناصر المتشددة.