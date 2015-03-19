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الخارجية الأمريكية: واشنطن ستقيِم أفضل السبل لتحقيق حل الدولتين في الشرق الأوسط

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الخارجية الأمريكية: واشنطن ستقيِم أفضل السبل لتحقيق حل الدولتين في الشرق الأوسط الخارجية الأمريكية: واشنطن ستقيِم أفضل السبل لتحقيق حل الدولتين في الشرق الأوسط

قالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية جين ساكي “إن الولايات المتحدة لاتزال تؤمن بأن أفضل السبل لتسوية الصراع في الشرق الاوسط هو التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا الوضع النهائي عبر المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.

وأضافت المتحدثة، في تصريحات صحفية، أن الولايات المتحدة ستستمر في التواصل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للمضي قدما. 

وحول تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا والتي قال فيها إنه لم يعد ملتزما بعد بإقامة دولة فلسطينية، أكدت ساكي أن الولايات المتحدة ستقيِم سياستها لإيجاد أفضل السبل لتحقيق حل الدولتين .. مشيرة إلى أن هذا ظل موقف الولايات الولايات المتحدة في الوقت الذي من الواضح أن رئيس الوزراء الاسرائيلي قد غيًر موقفه .. على حد تعبيرها.

وفيما يتعلق باستمرار تعليق إسرائيل العائدات الضريبية المستحقة للسلطة الفلسطينية، قالت ساكي “إن الولايات المتحدة لاتزال تشعر بالقلق إزاء استمرار عمل السلطة الفلسطينية في حال عدم حصولها على التمويل سريعا سواء من خلال استئناف التحويلات المالية المستحقة للسلطة أو المساعدات الإضافية من جانب المانحين”.
> أ ش أ

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