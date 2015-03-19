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السويد: 150 متطرفاً توجهوا للقتال في سوريا

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السويد: 150 متطرفاً توجهوا للقتال في سوريا السويد: 150 متطرفاً توجهوا للقتال في سوريا

أعلن جهاز الأمن السويدي ” سابو” أمس الأربعاء، أن 150 شخصاً على الأقل توجّهوا إلى سوريا، للانضمام إلى جماعات متطرفة، أي ضعف تقدير تم إعلانه قبل عام.

وقال نائب رئيس الجهاز، يوهان سجو، إن عدد المقاتلين الأجانب يمكن أن يكون 250 تقريباً في حال إدراج “قضايا مؤكدة تقريباً”، في حين أن نحو 50 فرداً عادوا إلى الدولة الاسكندنافية.

وأضاف سجو للصحافيين، أنه لا يوجد إشارة على تراجع عدد الذين توجهوا لسوريا للالتحاق بالجماعات مثل داعش.

كما ألقى التقرير الضوء على أن 12 دولة متورطة في التجسس على السويد عام 2014، وتم ذكر روسيا بشكل خاص في التقرير، إذ ذكر جهاز سابو أنه كثف أنشطته بعد الأزمة الأوكرانية.

وبحسب سابو، اضطلع مسؤولو الاستخبارات الروس بجمع معلومات عن السياسة أو الاقتصاد أو التكنولوجيا أو العلوم والدفاع، أو البنية التحتية الرئيسية السويدية أو اللاجئين السياسيين في البلاد.

وتابع التقرير أن جهاز المخابرات الحربية الروسية (جي آر يو)، حاول أيضاً شراء معدات سرية أو محظورة وفق عمليات حظر التصدير.

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