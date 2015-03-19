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تونس تكشف عن صورة وهوية منفذي مجزرة المتحف

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تونس تكشف عن صورة وهوية منفذي مجزرة المتحف تونس تكشف عن صورة وهوية منفذي مجزرة المتحف

كشفت مصادر أمنية تونسية هوية الشابين اللذين نفذا العملية الإرهابية ضد سياح وتونسيين في متحف باردو في تونس العاصمة.

ونقلت صحيفة الشروق التونسية على موقعها، وصفحات تواصل اجتماعي، صورة الإرهابيين ياسين العبيدي من حي ابن خلدون أحد الأحياء الشعبية بالعاصمة التونسية، وجابر الخشناوي، وهو من محافظة القصرين، التي يتحصن الإرهابيون المسلحون في جبل الشعانبي الذي يقع فيها.

وأكد رئيس التونسية، الحبيب الصيد، في مؤتمر صحافي عن حصيلة المجزرة هوية الإرهابيين، هوية القاتلين، وقال إن العدد النهائي للضحايا، 20 قتيلاً إضافة إلى منفذي العملية.

وذكرت الشروق، من جهتها أن الخشناوي اختفى منذ ثلاثة أشهر، لكنه اتصل قبل أيام قليلة بعائلته في تونس مستعملاً هاتفاً محمولاً عراقياً.

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