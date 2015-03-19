الإسكندرية تعرض إقامة فندق سياحى 5 نجوم وعدد من الأنشطة بمؤتمر شرم

عرضت هيئة الاستثمار خلال مؤتمر شرم الشيخ عددا من المشروعات منها مشروع إقامة فندق سياحى 5 نجوم وعدد من الأنشطة الترفيهية ومنطقة لانتظار السيارات على مساحة 3,2 فدان؛ حيث يقع المشروع على بعد 1500 م 2 من ميدان المنشية وبالتحديد قرب نصب الجندى المجهول ويحد المشروع من الشمال والشمال الغربى طريق الكورنيش ومن الجنوب شارع شامبليون ومن الغرب طريق الجيش ومن الشرق شارع الدكتور عبد الحميد سيد.

وكشف مصدر بهيئة الاستثمار أن من مزايا المشروع قرب الموقع من مكتبة الإسكندرية مما يتيح استغلاله فى أنشطة سياحية وترفيهية متميزة تتكامل مع مكتبة الإسكندرية كمنظومة ثقافية وسهولة الوصول من الموقع إلى المزارات التاريخية والأثرية بالميناء الشرقي.

علاوة على تميز الموقع بتوافر مقومات البنية الأساسية من شبكات (طرق– مياه– كهرباء– صرف صحي– اتصالات– غاز طبيعي).