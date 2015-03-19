ماريو جوميز يعود لفيورنتينا أمام روما

أكد فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا أن مهاجم الفريق ماريو جوميز أصبح لائقا للمشاركة أمام روما في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي يوم الخميس.

فيورنتينا يحل ضيفا على فريق العاصمة الإيطالية لمواجهته في ملعب الأوليمبيكو بعد التعادل ذهابا في فلورنسا إيجابيا بهدف لكل فريق.

وغاب المهاجم الألماني عن مباراة الأسبوع الماضي للإصابة، وهي التي شارك فيها محمد صلاح كمهاجم صريح.

ولكن مونتيلا شدد في تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأربعاء على أن جوميز عبر كل الاختبارات الطبية بنجاح، وأصبح جاهزا للمشاركة أمام روما.