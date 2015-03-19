صلاح ضد روما - 20 حقيقة مثيرة عن مواجهته مع الذئاب

سيحل فريق فيورنتينا ضيفا على روما مساء الخميس في مباراة العودة من دور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي، وسيتعين على النجم المصري محمد صلاح أن يقود الفيولا لعبور هذه العقبة الصعبة.

فبعد التعادل 1-1 في مباراة الذهاب، والتي صنع فيها صلاح هدف فريقه لزميله جوزيب إليسيتش، لابد لفيورنتينا أن يزور شباك ذئاب العاصمة إذا أراد التأهل لدور الـ8 من البطولة.

وقبل تلك المواجهة، يستعرض FilGoal.com 20 حقيقة مثيرة تخص النجم المصري وفريقه قبل الصدام مع روما في ملعب "أوليمبيكو"..

- صلاح سيلعب مباراته رقم 32 في المسابقات الأوروبية، فاز قبل ذلك 12 مباراة وخسر 7، وسجل 8 أهداف.

- نجم مصر لعب 17 مباراة سابقة في بطولة الدوري الأوروبي، فاز 5 وخسر 4، وسجل 3 أهداف كلها ضد أندية إنجليزية.

- صلاح تخطى دور الـ16 في الدوري الأوروبي موسم 2012-2013 مع فريقه السابق بازل السويسري.

- صنع وقتها هدفي الفوز في مباراة الذهاب بسويسرا على فريق زينيت الروسي، وخسر لقاء العودة 1-0.

- صلاح فاز 3 مباريات خارج ملعبه في المسابقات الأوروبية وخسر 4 من إجمالي 14 مباراة.

- هذه الانتصارات الثلاثة كانت على لودوجوريتس البلغاري (مع بازل، وسجل هدفين)، تشيلسي الإنجليزي (مع بازل، وسجل هدف)، سبورتينج لشبونة البرتغالي (مع تشيلسي).

- صلاح تأهل مرتين في أدوار خروج المغلوب بمسابقة الدوري الأوروبي بعد التعادل في مباراة الذهاب.

- المرتان كانتا على حساب توتنام، الأولى في دور الـ8 موسم 2012-2013، تعادل 2-2 في إنجلترا، وبعد تسجيله لهدفا في التعادل 2-2 بسويسرا تأهل عن طريق ركلات الترجيح.

- المرة الثانية كانت هذا الموسم في دور الـ32، تعادل في إنجلترا 1-1، وسجل هدفا في فوز فيورنتينا 2-0 إيابا.

- صلاح لم يخسر مع فيورنتينا سوى مباراة واحدة حتى الآن كانت أمام لاتسيو بالدوري، وفاز في 5 من إجمالي 9 مباريات لعبها بقميص الفيولا.

- لاعب المقاولون السابق سيزور ملعب "أوليمبيكو" للمرة الثانية بعد خسارته مع الفيولا أمام لاتسيو 4-0.

- اللاعب المصري السابق أحمد حسام ميدو كان لاعبا في روما، وخاض مع الفريق مباراة أوروبية وحيدة على ملعب "أوليمبيكو" انتهت بالتعادل 1-1 أمام باير ليفركوزن في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا موسم 2004-2005.

- روما فاز مباراة أوروبية وحيدة على أرضه من أخر 6، تعادل 2 وخسر 3.

- فيورنتينا سجل في 13 مباراة من أخر 14 له أوروبيا.

- روما لم يحافظ على نظافة شباكه في أخر 21 مباراة أوروبية.

- فيورنتينا لم يهزم مطلقا فريق إيطالي في المسابقات الأوروبية، تعادل 3 وخسر 2.

- فيورنتينا أطاح بروما من دور الـ8 في كأس إيطاليا هذا الموسم، بالفوز عليه في ملعب "أوليمبيكو" 2-0.

- روما يتفوق في مواجهاته المباشرة أمام فيورنتينا بالفوز بـ52 مباراة، والخسارة في 49 من إجمالي 160 مباراة.

- روما خسر المواجهة الأوروبية الوحيدة السابقة له أمام فريق إيطالي، كانت أمام إنتر ميلان في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1990-1991.

- فيورنتينا لم يخسر في أخر 10 مباريات أوروبية خارج أرضه، فاز في 7 منها، وفشل في التسجيل مرة وحيدة.