فيلم سينمائي عن حياة المستشارة الألمانية ” ميركل”

قال مدير شركة (إيه.في.إي) للإنتاج في برلين، إن من المقرر عرض فيلم عن حياة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في دور العرض السينمائي في عام 2017.

وقال وليد نقشبندي إن “الهدف من الفيلم الذي سيحمل اسم أنجيلا ميركل هو إبراز حياة المستشارة وتعريف الجمهور في أنحاء العالم عليها كسياسية وإنسانة”.

وأضاف نقشبندي عن الزعيمة الألمانية التي كثيراً ما يطلق عليها اسم أقوى امرأة في العالم “ميركل واحدة من أكثر الزعماء شعبية في أوروبا”.

وقال “الناس دائماً ما يناقشون أو ينتقدون أو يعجبون بما تفعله ولكن الكثير من الناس لا يعرفون حقيقة من هي ومن أين أتت وما الذي تفضله”.

وتابع “لماذا تفعل كل هذا؟ ما هو تصورها عن أوروبا وألمانيا؟ ما الذي تحبه على نحو خاص وكيف تعيش؟”.

وقال إنه لم يتم الاستقرار بعد على اسم الممثلة التي ستجسد شخصية ميركل لكن شركته ستطرح قائمة أسماء في الأشهر القادمة.

وسيناريو الفيلم مأخوذ عن ديرك كوربيوفايت الكاتب في مجلة دير شبيغل والذي ألف كتابين عن ميركل.

وقال نقشبندي “بعد أن اقترب منها بات على معرفة بها بشكل لا يعرفه كثيرون في ألمانيا”.

وولدت ميركل باسم أنجيلا كازنر فيما كان يعرف سابقاً باسم ألمانيا الشرقية قبل الوحدة وتزوجت مرتين ولم تنجب أطفالاً.

وفي عام 2005 أصبحت ميركل أول سيدة تتولى منصب مستشار ألمانيا.