وزير خارجية فرنسا يدعو إسرائيل إلى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين

دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، إسرائيل إلى التحلي بالمسؤولية وإحياء المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي مع الفلسطينيين يقوم على حل الدولتين، وذلك غداة فوز بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية.

وشدد فابيوس، في بيان له أمس الأربعاء، على أن قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة تعيش جنبا إلى جنب في سلام و أمن مع اسرائيل هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والرخاء في الشرق الأوسط.

وأكد أنه من مصلحة إسرائيل المضي في هذا الطريق وذلك في الوقت الذي استبعد فيه نتنياهو خلال حملته الانتخابية فكرة إنشاء دولة فلسطينية طالما بقي رئيساً للوزراء.

وأضاف فابيوس أن بلاده تنتظر من الحكومة الإسرائيلية الجديدة التعامل بمسؤولية واتخاذ الإجراءات الضرورية التي تتيح للسلطة الفلسطينية العمل بصورة طبيعية واستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل ونهائي دون تأخير.

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