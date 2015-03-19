بالفيديو.. إبراهيم عيسى: وعاظ الأزهر الشريف ” فشلة “

هاجم الإعلامي إبراهيم عيسى، مؤسسة الأزهر الشريف، بعدما فشل 100 واعظ أزهري باختبارات الأئمة بالإمارات مؤخرًا.

وأضاف في برنامجه «25-30» الذي يذاع على فضائية «أون تي في»، الأربعاء، أن دولة الإمارات قد خاطبت الأزهر الشريف وطالبته بإرسالة 100 واعظ أزهري لتعليم الشعب الإماراتي الوسطية، حيث خضعوا لاختبارات من قبل إحدى لجان التقييم هناك.

وتابع: «بعض هؤلاء الذين سافروا إلى الإمارات يحملون الدكتوراة والماجيستير إلا أن نتيجة اختباراتهم أمام اللجنة كانت لم ينجح أحد».

واعتبر «عيسى» الأمر فشلًا وفضيحة تتحملها مؤسسة الأزهر الشريف، موجهًا كلماته إلى من يتحدثون عن دور أئمة الأزهر في تصحيح الخطاب الديني، قائلًا: «هؤلاء فشلة ويسقطون بالامتحانات ولا يستطيعون أن يكونوا وعاظ بالإمارات».

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