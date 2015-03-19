الأزهرُ يُدينُ الهجومَ الإرهابيَّ على مُتحف “باردو”.. ويؤكِّد تضامنه مع حكومة تونس

أدان الأزهرُ الشَّريفُ بشدَّةٍ الهجوم الإرهابيَّ الأثيم على مُتحف “باردو” بالعاصمة التونسية، والذي أسفر عن سقوط ضحايا أبرياء من التُّونسيِّين والسَّائحين الأجانب، وإصابة العشرات.

وأكِّد الأزهرُ الشَّريف تضامنَه مع تونس حكومةً وشعبًا في التصدي لهذا الإرهاب الخبيث الذي لادين له ولا وطن، وبات خطرًا حقيقيًّا يهدد حياة المواطنين الأبرياء، ويستهدف زعزعةَ أمن واستقرار الأوطان، ولا يمكن القضاء عليه إلا بتضافر الجهود وتوحُّد الشعوب العربية وحكوماتها في مواجهة هذا الغول الذي لا يستثني أحدًا.

وأعرب الأزهرُ الشَّريف عن خالص تعازيه ومواساته للشَّعب التُّونسيِّ وقيادته، في ضحايا هذا العمل الإرهابيِّ الغادر، سائلًا العليَّ القديرَ أنْ يتغمَّد الضحايا بواسعِ مغفرتِه ورحمتِه، وأنْ يمنَّ على المصابين بالشِّفاء العاجل.