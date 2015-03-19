بالفيديو.. أبو عيطة: قانون الانتخابات «عك سياسي» ويعبر عن القوى المضادة للثورة

وصف كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، قوانين الانتخابات البرلمانية بـ«العك السياسي»، مضيفًا: «لما كل الناس رافضة قانون الانتخابات، يا ترى مين اللي أصدره؟».

وأضاف ابو العيطة في مداخلة هاتفية على فضائية ” المحور ” أمس الأربعاء :” أن كل القوانين في كل دول العالم يجب عمل حوار مجتمعي حولها قبل إصدارها بمشاركة أصحاب المصلحة، مؤكدًا على أن قانون الانتخابات الحالي لم يتم عمل حوار مجتمعي حوله ” .

> وأكد «أبو عيطة» على أن قرار المحكمة الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية جاء منقذًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، متابعًا: «قانون الانتخابات يعبر عن القوى المضادة للصورة والمال السياسي».

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