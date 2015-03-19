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الطب الشرعي يهدد بعرض صور جثة «الجندي» على الهواء للرد على المشككين

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الطب الشرعي يهدد بعرض صور جثة «الجندي» على الهواء للرد على المشككين الطب الشرعي يهدد بعرض صور جثة «الجندي» على الهواء للرد على المشككين

هدد الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث الرسمي باسم الطب الشرعي، بعرض صور لجثة «الجندي» بعد مقتلة على الهواء، وسرح أسباب الوفاة عليها بشكل علمي .
> وأضاف «عبد الحميد» خلال مداخلة هاتفية على فضائية ” صدى البلد” أمس الأربعاء :” أن الطب الشرعي أرسل نتيجة تشريح الجثة للنائب العام، بعد التأكد من سبب الوفاة بشكل قطعي، وما لايدع مجالًا للشك في مقتلة في حادث سيارة ” .
> وأوضح أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية للتأكد من أسباب الوفاة، لافتًا إلى أن أي أدلة استند إليها في قبل المجتهدين في تحديد أسباب الوفاة، غير قانونية وغير دقيقة.

 

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