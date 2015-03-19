نظر دعوى تعويض بـ3 ملايين جنيه ضد قناة الجزيرة اليوم

تنظر اليوم الخميس، الدائرة الثالثة مدنى بمحكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى تعويض بـ3 ملايين جنيه ضد قناة الجزيرة لقيام القناة بغش مواطنة وإيهامها بأنهم التليفزيون المصرى، لإجراء مداخلة تليفزيونية معها.

وقالت عريضة الدعوى إن مقيمتها وتدعى "سالونايز.ع" كانت خارجة من مسجد السيدة زينب، وأن اثنين استوقفاها، طالبين منها الحديث وعندما سألتهما عن القناة التى يعملان بها أكدا لها أنهما من التليفزيون المصرى، وكان معهما ميكروفون لا يوجد به علامات تدل على اسم القناة.

وأشارت عريضة الدعوى إلى أن المدعية تلقت تليفونا من أحد أقاربها يعاتبها على قيامها بمداخلة مع قناة الجزيرة.

وأضافت أن المراسل قام بتضليلها، واستقطع بعض الكلمات من حديثها، وكانت تتحدث عن المولد النبوى ووجدت أن كلامها يذاع أثناء مظاهرات الإخوان، وقالت عريضة الدعوى إن المدعية تعرضت لهجوم من أهلها وجيرانها لعملها مداخلة مع قناة الجزيرة المعادية لمصر، وأشارت العريضة إلى أن المدعية أصابتها وعكة صحية وأضرار نفسية بسبب هذا الغش.