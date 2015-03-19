حريق هائل يلتهم مصنع نسيج وورشة أخشاب ومحل كاوتشوك بالمحلة

شب حريق هائل بورشة أخشاب بقرية بطينة مركز المحلة محافظة الغربية بسبب ماس كهربائى، وأتت النيران على محتويات الورشة، وامتدت إلى محل "كاوتشوك" وأتت على محتوياته أيضا، كما امتدت النيران إلى مصنع نسيج وأتت على 4 ماكينات، وتمكنت 4 سيارات إطفاء من السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى المنازل المجاورة.

وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بورشة أخشاب بقرية بطينة، وانتقل العميد على صديق مأمور المركز وقوات الحماية المدنية و4 سيارات مطافئ برئاسة العقيد نبيل الشيخ رئيس قسم الحماية المدنية بالمحلة وضباط مباحث مركز المحلة، وتبين أن الحريق قد شب فى ورشة أخشاب على مساحة 150 مترا ملك "محمد.ع"، 39 سنة، نجار، مقيم قرية محلة أبو على.

وقد أتت النيران على محتوياتها بالكامل وامتدت النيران إلى مصنع نسيج مجاور لها على مساحة 200 متر ملك "خالد.ر.الـ"، 58 سنة، وأتت النيران على 4 ماكينات نسيج، كما امتدت النيران إلى ورشة إصلاح كاوتشوك ملك "علاء.م.الـ"، 31 سنة، مقيم شارع محب أول المحلة، واحترقت محتوياتها، وتمت السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى المنازل المجاورة، وتبين من الفحص أن سبب الحريق ماس كهربى.

تحرر عن الحادث المحضر 2546 إدارى مركز المحلة وقررت النيابة العامة انتداب خبراء الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحريق من عدمه.