حبس عامل خطف واغتصب فتاة قبيل خطبتها بالدقهلية

قررت نيابة مركز أجا بمحافظة الدقهلية حبس عامل أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد اتهام فتاة له باغتصابها.

وترجع أحداث الواقعة إلى عثور الأجهزة الأمنية على فتاة فى حالة إعياء شديدة، وبعد التعرف عليها أكدت أنها كانت فى الطريق متوجهة إلى أقاربها لدعوتهم للحضور حفل خطوبتها، وأثناء سيرها قام شاب يدعى "السيد.ا" 20 سنة عامل باختطافها داخل سيارة ربع نقل وتوجه بها إلى عشة وقام باغتصابها أربع مرات خلال فترة وجيزة.

وقد تقدم والد الفتاة ببلاغ لمباحث أجا بتغيبها بعد خروجها لدعوة أقاربه، وتم تحرير المحضر رقم 4705 جنح مركز أجا لسنة 2015، وبعد أن توصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة، قررت النيابة حبس المتهم وإرسال الفتاة إلى الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها.