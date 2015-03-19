بالفيديو.. صفوت غطاس: ” إخوان” تونس يتعاونون مع الجماعات الإرهابية لإسقاط الدولة وإعادة الفوضى هناك

تعقيبًا على الحادث الغرهابي الذي تعرضت له تونس اليوم، قال الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدرسات الاستراتيجية، إن تونس مستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية منذ فترة، مؤكدًا على أن ما حدث بها اليوم هو حادث إقليمي.

وأضاف في مداخلة هاتفية على فضائية ” اليوم” أمس الأربعاء :” أن هناك تعاون ضمني بين جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية لإسقاط تونس وإعادة الفوضى مرة أخرى خاصة بعد أن فقدت الجماعة الحكم هناك ” .

وكان قد ذكر التلفزيون الرسمي التونسي أن حصيلة قتلى الهجوم على متحف باردو، الأربعاء، ارتفعت إلى 22 شخصا، من بينهم اثنان من المهاجمين.

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