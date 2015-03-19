بالفيديو .. محامي بالنقض : تصريحات ” صباحي ” حول مقتل ” الجندي ” هدفها تأجيج المشاعر

قال المحامي محمد حمودة، المحامي بمحكمة النقض – ردًا على تصريحات حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، بأن الشهيد محمد الجندي قتل بسبب التعذيب، وليس بحادث سيارة كما أعلن النائب العام – إن هذه التصريحات محض إفتراء على شخص النائب العام الذي وصفه بـ«النزيه» .

وأضاف حمودة خلال مداخلة هاتفية على فضائية المحورأمس الأربعاء :” أن نفس اليوم الذي أعلن فيه النائب العام سبب مقتل الشهيد محمد الجندي، أدان ضابط شرطة في مقتل الشهيدة شيماء الصباغ»، مشيرًا إلى نزاهة النائب العام وعدم تحيزه لطرف على حساب الأخر ” .

وأكد المحامي بالنقض، على أن «مثل هذه التصريحات هدفها هو تأجيج المشاعر، وتقليب الرأي العام على مؤسسة القضاء والتشكيك في نزاتها»، متابعًا: «أي حدث بين يدي القضاء لا يستوجب منا التعليق عليه، ولا يليق بمقامه التشكيك في أحكامه وقراراته».

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