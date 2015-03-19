الرئيس التونسى يدعو قادة الجيوش والأمن لاجتماع عاجل غداً

كتب محسن البديوى

دعا الرئيس التونسى، الباجى قائد السبسى، لاجتماع عاجل غداً لقادة الأمن والجيوش، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية" فى خبر عاجل اليوم الأربعاء.

>فيما أعلنت الداخلية التونسية، أن الحصيلة النهائية لهجوم متحف "باردو"، أسفرت عن وقوع 22 قتيلاً بينهم 20 سائحاً.

>تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسى قائد باجى السبسى، دعا للتعبئة العامة للقضاء على الإرهاب، عقب الحادث الإرهابى الذى وقع بالعاصمة التونسية اليوم، والذى أسفر عن مقتل 22 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً.

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