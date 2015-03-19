"الغنوشى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الإرهاب..ويؤكد: أحد صور الاستعمار

أدان راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة التونسية، الحادث الإرهابى، الذى وقع بالعاصمة التونسية اليوم، والذى أسفر عن مقتل 22 قتيلًا وأكثر من 50 جريحًا، وقال إن تونس لن تستسلم وستقاوم الإرهاب بكل صوره.. موضحًا أن "الإرهاب أحد أشكال الاستعمار والتسلط والدكتاتورية، لا علاقة له بالدين والوطنية من قريب أو بعيد".

ودعا الغنوشى فى كلمة له إلى إقامة مؤتمر لمواجهة آفة التطرف والإرهاب، بالتعاون مع كل القوى السياسية والاجتماعية بدون تمييز، فى ظل اللحظة التاريخية، التى تعيشها تونس، موضحًا أن مرتكبى هذه العملية يريدون أن يقضوا على إيقونة ثورات الربيع العربى.