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عريقات: فوز نتنياهو نجاح لسياسة العنصرية والمستوطنات

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عريقات: فوز نتنياهو نجاح لسياسة العنصرية والمستوطنات عريقات: فوز نتنياهو نجاح لسياسة العنصرية والمستوطنات
انتقد صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية فى السلطة الوطنية الفلسطينية، نتائج الانتخابات الإسرائيلية، التى أسفرت عن فوز بنيامين نتنياهو وحزبه الليكود اليمينى فى الانتخابات التى شهدتها إسرائيل.

واعتبر عريقات -فى تصريح له نقلته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية - أن هذا الفوز يظهر نجاح الحملات الانتخابية التى تقوم على العنصرية والمستوطنات إلى جانب الفصل العنصرى وحرمان الشعب الإسرائيلى من حقوقه الأساسية.

وتابع قائلا : "هذه النتائج ما كانت ممكنة لو أن المجتمع الدولى حمل إسرائيل مسؤولية خرقها للقانون الدولي".
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