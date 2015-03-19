بالصور ..التونسيون يتظاهرون ضد الإرهاب بشارع "بورقيبة"

خرج المئات من التونسيين مساء اليوم الأربعاء فى مظاهرات بشارع الحبيبة بورقيبة بوسط العاصمة للتنديد بالأحداث الارهابية التى تعرض لها متحف "باردوا" .



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مظاهرات تونسية ضد الإرهاب

ورفع التونسيون لافتات منها "يا إرهابى يا جبان..شعب تونس لا يهان" ولا للإرهاب .

وكان 17 سائحًا قد لقوا مصرعهم وأصيب ما يقرب من 50 آخرين فى هجوم إرهابى واحتجاز رهائن داخل متحف "باردو"،

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شعارات رافضة للإرهاب



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جانب من المظاهرة