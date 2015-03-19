مرشح لمجلس النواب وضابط شرطة يعتديان على حارس عقار بالمنصورة

حرر أحمد عبد المطلب الغبارى حارس عقار محضرا بقسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، ضد أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب وشقيقه ضابط شرطة اتهمهما فيه بالتعدى عليه ونجله بالضرب، بسبب رفضه شراء طلبات شقيقتهما التى تسكن فى العقار الذى يتولى حراسته.

وقال الغبارى فى المحضر الذى حرره بالقسم إنه أثناء حراسته للعقار الذى يعمل به بمنطقة المشاية بالمنصورة طلبت منه إحدى الساكنات بالعقار شراء بعض الطلبات لها إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب عمله فقامت بنهره والتحدث إليه بطريقة غير لائقة.

وأضاف حارس العقار أنه فوجئ بعد مضى نحو ساعة بقيام السيدة التى تشاجرت معه باستدعاء شقيقيها أحدهما مرشح لمجلس النواب والآخر ضابط شرطة بالدقهلية وبرفقتهما مجموعة من البلطجية واعتدوا عليه بالضرب وأشهروا فى وجهه السلاح لأنه لم يستجب لطلب شقيقتهم الساكنة، وعندما حاول نجله الصغير التدخل تم ضربه هو الآخر، وتسبب ذلك فى ترويع سكان العقار، مشيرا إلى أنه أصيب بجرح فى قدمه وابنه تمت إصابته فى وجهه.

وانتقل ضباط قسم أول المنصورة إلى مكان الحادث وأجروا معاينة لغرفته المحطمة وتم تحويله لمستشفى المنصورة الدولى لإعداد تقرير طبى بحالته ونجله.