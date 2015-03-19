النيابة تستدعى شقيق موظفة حى المطرية المتهمة بالقتل للاستماع لأقواله

أمر المستشار إبراهيم عقل، مدير نيابة حوادث شرق القاهرة، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق الكلية باستدعاء شقيق موظفة حى المطرية المتهمة بقتل زوجها وأبنائها الأربعة حرقًا، ويدعى "مصطفى.م.ك" وزوج شقيقتها ويدعى "خليل.ا.س" للاستماع لأقوالهما فى الواقعة.

كان المقدم مصطفى فؤاد مشرف عمليات إطفاء القاهرة، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق فى شقة بشارع شجرة مريم بالمطرية، على الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، بإشراف اللواءين ممدوح عبد القادر مدير الحماية المدنية بالقاهرة، ونائبه جمال حلاوة، وتمكنوا من محاصرة كرات اللهب، قبل امتدادها لباقى المنزل، المكون من 6 طوابق.

وتبين من التحريات، التى أشرف عليها اللواء عصام سعد نائب مدير مباحث القاهرة، أن الحريق التهم شقة بالطابق الخامس، يسكنها موظف بشركة صناعات غذائية وأولاده الأربعة، الذين تفحمت جثثهم تماما، إثر نشوب حريق بالشقة، نتيجة تسرب الغاز.

فى الوقت الذى قام فيه أحد سكان العقار بالتقدم ببلاغ لقسم شرطة المطرية، يتهم فيه زوجة المجنى عليه، بقيامها بإضرام النيران فى الشقة، انتقامًا من زوجها، الذى تقدم ببلاغ ضدها، يتهمها بإقامة علاقة غير شرعية مع زميل لها بالحى، فقررت الانتقام منه، وتولت النيابة التحقيق فى الحادث.