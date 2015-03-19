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رئيس الحكومة التونسية: الحصيلة النهائية للهجوم الارهابي بمتحف باردو 19 قتيلا و44 جريحا بين سياح وتونسيين

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رئيس الحكومة التونسية: الحصيلة النهائية للهجوم الارهابي بمتحف باردو 19 قتيلا و44 جريحا بين سياح وتونسيين رئيس الحكومة التونسية: الحصيلة النهائية للهجوم الارهابي بمتحف باردو 19 قتيلا و44 جريحا بين سياح وتونسيين

الحبيب الصيد رئيس التونسية الجديد

أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد ان الهجوم الارهابي في متحف باردو الذي وقع اليوم اسفر عن 19 قتيلا و 44 جريحا بين سياح ومواطنين تونسيين .

وقال الصيد – في تصريحات صحفية عقب اجتماع طاريء لمجلس الوزراء بقصر الحكومة بالقصبة الليلة في حصيلة نهائية للحادت – ان 17 سائحا من بينهم 4 ايطاليين وفرنسي واحد وكولومبيان و5 يابانيين وبولندي واحد واسترالي واحد واسبانيان اثنان لقوا حتفهم في هذا الاعتداء الارهابي ، ولم يتم التعرف علي جنسية احد السياح القتلي .

كما استشهد مواطنان تونسيان في هذا الهجوم ، الاول سائق حافلة والثاني عنصر أمني من فرقة مكافحة الارهاب .

واوضح رئيس الحكومة ان قوات الامن تمكنت من القضاء علي العنصريين الارهابيين اللذين نفذا الهجوم ويدعيان ياسين العبيدي وحاتم الخشناوي .

واكد انه تم اتخاذ عدة اجراءات لمجابهة الوضع الناجم عن هذه العملية الارهابية سواء علي المستوي الامني او علي صعيد التدخلات الصحية للعناية بكل الجرحي .
> وتوجه الصيد بالشكر لافراد قوات الامن والجيش التونسيين علي جهودهم المتواصلة في التصدي للمخططات الارهابية ، وكذلك الكوادر الصحية الذين عملوا علي الاحاطة الكاملة بضحايا عملية باردو من الجرحي – بحسب وكالة تونس افريقيا للانباء .

أ ش أ

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