وزير المالية العراقي: ندرس إصدار سندات بخمسة مليارات دولار لسد عجز موازنة 2015

صرح وزير المالية العراقي هوشيار زيباري بأن العراق يدرس إصدار سندات دولية بقيمة خمسة مليارات دولار للمساعدة فى سد عجز الموازنة الاتحادية لعام 2015م تسدد خلال خمس سنوات.

وأشار زيبارى- في تصريح مساء أمس الأربعاء- إن ان العراق سيبدأ في سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، وقال: نملك الآن الأموال اللازمة لسداد مستحقات شركات النفط الدولية، وأعتقد أننا سنبدأ سداد مستحقات شركات النفط العالمية في الأول من أبريل المقبل.

وأضاف: سنبدأ مباحثات بخصوص اصدار السندات الحكومية مع “سيتي بنك” و”دويتشه بنك” اليوم الخميس، بوصف البنكين المفوضين من قبل بغداد لتقديم المشورة الفنية.

ولفت إلى أن وزارة المالية أصدرت أذون خزانة لأجل عام بقيمة أربعة تريليونات دينار عراقي أى ما يعادل نحو 3.5 مليار دولار في السوق المحلية بالانابة عن وزارة النفط، وقال: “قد نصدر أذونا إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار”.

أ ش أ