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زوجة الفنان الراحل خالد صالح:” روحك لا تزال معنا يا حبيبى ” وأشكر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

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زوجة الفنان الراحل خالد صالح:” روحك لا تزال معنا يا حبيبى ” وأشكر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية زوجة الفنان الراحل خالد صالح:” روحك لا تزال معنا يا حبيبى ” وأشكر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

الراحل خالد صالح

قالت زوجة الفنان الراحل خالد صالح دكتورة هالة زين العابدين إن زوجها روحه لا تزال بيننا من خلال أعماله الفنية وخاصة أنه ترك بصمات فنية متعددة لا تنسى ، وأنه كان يتميز بالتواضع فى علاقاته ، وبعثت له رسالة مفادها” أنت معنا دائما يا حبيبى”

وأضافت زوجة الفنان الراحل خالد صالح – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مصحوب – أن غياب الفنان الراحل خالد صالح ليس غياب جسد فحبه الذى أثر فى قلوب الناس باقى ومعتبرة أنه إنسان إستثنائى ليس له مثيل ، وتتمنى له الرحمة والمغفرة عند الله تبارك وتعالى.

وأوضحت دكتورة هالة زين العابدين أنها جاءت إلي الأقصر بناء على دعوة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية لها لتكريم الفنان الراحل خالد صالح بالمهرجان ..لافتا إلي أن فن وإبداع الفنان الراحل خالد صالح مثل جزء من رحلة عطاء لجمهوره ومحبيه مع مساهماته السابقة فى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وبهدف التواصل الفنى بين الشباب المصرى كجزء من فنون القارة الأفريقية الذى كان لا يعرف عنها الكثير قبيل إنطلاق المهرجان.

يذكر أن إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الرابعة لهذا العام المستمرة من 16 إلي21 مارس الجارى قررت إطلاق اسم الفنان الراحل خالد صالح على الدورة الرابعة للمهرجان والذى كان قد توفى في وقت سابق إثر تعرضه لأزمة قلبية ، وخاصة أن الفنان الراحل خالد صالح ساهم فى تأسيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية منذ دورته الأولى وكذلك دعم المهرجان قبيل وفاته إنطلاقه من إيمانه بتوطيد التعاون بين ودول القارة الأفريقية من خلال الفنون.
> كما أصدر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية كتابا بعنوان ” خالد صالح فى الأصل حلوانى ” يحكى تاريخ وحياة الفنان الراحل خالد صالح.
> أ ش أ

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