النيابة تخلى سبيل أمين شرطة متهم بقتل مسجل خطر بالبساتين بضمان وظيفته

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز إخلاء سبيل أمين الشرطة المتهم بقتل مسجل خطر بمنطقة البساتين أثناء محاولة ضبطه وهو يبيع المواد المخدرة بضمان وظيفته.

واعترف أمين الشرطة أثناء التحقيق معه بقتل المسجل خطر، وذلك بعدما حاول تخويف المجنى عليه لمنعه من الهرب بعد التعدى على أحد زملائه من القوة المكلفة بضبطه، إلا أن طلقة خرجت بطريق الخطأ واستقرت فى صدره وتوفى فى الحال.

وكانت النيابة قد استمعت إلى أقوال أهالى المنطقة، الذين تصادف وجودهم بمكان الحادث والذين أيدوا اعترافات المتهم.

وكشفت التحريات أن القتيل ضبطته قوة أمن أول أمس الثلاثاء وبحوزته 600 قرص مخدر كان يقوم بتوزيعها على عملائه بمنطقة البساتين، وأثناء ذلك أخرج سلاحا أبيض من بين طيات ملابسه، وتعدى على أمين شرطة وحاول التعدى على آخر فى محاولة للهرب، إلا أن الأمين أطلق اتجاهه عيارا ناريا للسيطرة عليه وإيقافه، فاستقر فى صدره وأودى بحياته فى الحال أمام قسم شرطة البساتين.