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الحكومة الليبية المؤقتة تدين الهجوم الإرهابي على متحف “باردو ” بتونس

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الحكومة الليبية المؤقتة تدين الهجوم الإرهابي على متحف “باردو ” بتونس الحكومة الليبية المؤقتة تدين الهجوم الإرهابي على متحف “باردو ” بتونس

رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني

أجرى رئيس الليبية الموقتة ، عبد الله الثني ، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ، قدّم خلاله التعازي له وللشعب التونسي في الضحايا الذين سقطوا نتيجة العمل الإرهابي الجبان اليوم على متحف باردو بمحيط مقر مجلس النواب بتونس.

وذكرت الصفحة الرسمية للحكومة الليبية الموقتة أمس الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» أن الثني أكّد للرئيس التونسي «تضامن الحكومة الليبية الموقتة بالوقوف جنبًا إلى جنب مع الشعب التونسي الشقيق لمحاربة الجماعات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، وأكّد على أن أمن واستقرار تونس هو من أمن واستقرار ليبيا» .

وأدانت الحكومة الليبية في بيان لها، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي بالعاصمة تونس على متحف باردو بمحيط مقر مجلس النواب، الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى .

واعتبرت الحكومة الليبية «هذا العمل الإجرامي تهديدًا صريحًا للأمن والسلم الاجتماعي، وزعزعة للاستقرار في الجمهورية التونسية».

وقدّمت الحكومة التعازي إلى «رئيس وحكومة وشعب تونس في هذا المصاب الجلل»، مؤكّدة «وقوفها إلى جانب الشعب التونسي للتصدي للإرهاب؛ لأن أمن واستقرار تونس من أمن واستقرار دولة ليبيا».

وجددت الحكومة الليبية الموقتة في ختام بيانها «دعوتها المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب أينما وجد».

أ ش أ

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