صلاح ضد روما - هل ينهي موسم الذئاب؟

6 مباريات بدون فوز، انخفاض ثقة اللاعبين في أنفسهم، انتهاء منافسة يوفنتوس إكلينيكيا على لقب الدوري، ووداع مبكر لبطولة الكأس، ليبقى الدوري الأوروبي هو آخر أمل لروما في تحقيق لقب في الموسم الجاري، أو الخروج بدون الحصول على أي بطولات للموسم الثاني على التوالي.

روما يستضيف يوم الخميس مواطنه فيورنتينا في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي بعد التعادل ذهابا الأسبوع الماضي إيجابيا بهدف لكل منهما.

فريق العاصمة الإيطالية يحتاج للتعادل سلبيا من أجل بلوغ ربع النهائي، أو الفوز بأي نتيجة، إلا أن منافسه الصعب لن يجعل الأمور سهلة بالنسبة له.

روما لم يعرف طعم الانتصار منذ الثامن من فبراير الماضي، حيث تعادل في أربع مباريات، وهزم في واحدة بالدوري، وتعادل أيضا مع الفيولا في الدوري الأوروبي.

هذه السلسلة الطويلة جعلت الفريق يواصل الابتعاد عن منافسة يوفنتوس على صراع الدوري، ليصل الفارق بينهما إلى 14 نقطة، مع إزاحة فيورنتينا له من ربع نهائي كأس إيطاليا أيضا، ليظل الفريق يعيش مرحلة تخبط على مستوى النتائج.

في الناحية الأخرى يقابل مستوى روما المهتز، تألق واضح من فيورنتينا الذي لم يتعرض للهزيمة سوى مرة واحدة فقط في آخر 16 مباراة خاضها الفريق في كل البطولات.

الفيولا ينافس بقوة على الصعود لدوري أبطال أوروبا حيث يحتل المركز الخامس بـ49 نقطة بفارق أربع نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثالث، ولديه أفضلية على حساب يوفنتوس في بلوغ نهائي الكأس بعد الفوز عليه في ملعبه بهدفين لهدف.

كل هذا يقابله تألق من المصري محمد صلاح الذي لعب مع فريق مدينة فلورنسا تسع مباريات، سجل خلالها ستة أهداف، وصنع هدفين لزملائه.

ومع ظل التوقعات الكبيرة بمشاركة اللاعب المصري بشكل أساسي أمام روما في لقاء الخميس بعد إراحته أمام ميلان منتصف الأسبوع الجاري، فهل ينجح في مساعدة فريقه في إقصاء روما، وإنهاء موسم الذئاب بدون الحصول على أي ألقاب؟