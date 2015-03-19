حظك اليوم برج السرطان يوم الخميس 2015/3/19

من عيوب مواليد برج السرطان أنه لا يغفر للآخرين أخطاءهم بسهولة، لا يسمح لأحد أن يخطئ فى حقه مرتين، حريص على انتقاء أصدقائه، فلا يجعل هناك مساحة من القرب بينه وبين البعض إلا من يستحقون وذلك بعض خوض كثير من المواقف التى تثبت له حسن نية من حوله.إعلان - Ads إعلان - Ads
>هناك أخبار سارة فى الطريق إليك قد لا تتوقعها، كن حريصًا على الاستمرار فى أدائك المتميز فأنت شخص ناجح وتجيد ترتيب أولوياتك دائمًا، ستكون صاحب منصب قريبًا وستقدم الكثير من الأفكار المبتكرة التى تعبر عن شخصيتك ونابعة من روحك التى لا تقبل النمطية.
>تسعى دائمًا لكسب ود الحبيب فأنت إنسان عاطفى ورومانسى، صدق مشاعرك سيكون محل تقدير الآخر، وسيشهد اليوم الكثير من المفاجآت السارة التى ستضفى جوًا رائعًا على العلاقة وتجعلها فى مراحل التألق.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية
>هناك أخبار سارة فى الطريق إليك قد لا تتوقعها، كن حريصًا على الاستمرار فى أدائك المتميز فأنت شخص ناجح وتجيد ترتيب أولوياتك دائمًا، ستكون صاحب منصب قريبًا وستقدم الكثير من الأفكار المبتكرة التى تعبر عن شخصيتك ونابعة من روحك التى لا تقبل النمطية.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى العلاقات العاطفية
>تسعى دائمًا لكسب ود الحبيب فأنت إنسان عاطفى ورومانسى، صدق مشاعرك سيكون محل تقدير الآخر، وسيشهد اليوم الكثير من المفاجآت السارة التى ستضفى جوًا رائعًا على العلاقة وتجعلها فى مراحل التألق.