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النيابة تأمر بضبط الهاربين فى مشاجرة عائلتى "العو والنمر" فى الشرابية

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النيابة تأمر بضبط الهاربين فى مشاجرة عائلتى "العو والنمر" فى الشرابية النيابة تأمر بضبط الهاربين فى مشاجرة عائلتى "العو والنمر" فى الشرابية
أمر المستشار هشام قمر الدولة مدير نيابة الشرابية بسرعة ضبط المتهمين الهاربين فى مشاجرة بين عائلتى "العو والنمر"، التى أصيب فيها 13 شخصا بالشرابية، كما أمر باستعجال تقرير المعمل الجنائى حول المنازل المحترقة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن مشاجرة حدثت بين 3 أطفال داخل "سيبر نت"، قام على إثرها الأطفال باستدعاء أقاربهم، وحدثت اشتباكات بالأسلحة النارية والخرطوش بين عائلتى "العو" و"النمر"، ما أدى لإصابة 7 أشخاص من عائلة الأولى و6 أشخاص من العائلة الثانية.

وأضافت التحقيقات أن الطرفين استخدموا المولوتوف والخرطوش، ما أدى إلى حرق بعض المنازل، ونوهت التحقيقات إلى أن أغلب الإصابات كدمات وسحجات والبعض مصاب بطلقات الخرطوش.

جدير بالذكر أن النيابة قد حبست 7 من المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وأمرت بسرعة ضبط باقى المتهمين.

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مصر 365