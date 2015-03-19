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حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 2015/3/19

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حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 2015/3/19 حظك اليوم برج القوس يوم الخميس 2015/3/19
يتسم مواليد برج القوس بالمراوغة واللعب بالألفاظ للحصول على غايتهم فى كل موقف، وسيشهد يوم الخميس العديد من الدروس القاسية لهم فهم دائمًا يشعرون بأنهم أبطال المواقف، ولكن قد تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية


>يتوقع خبير الأبراج محمد فرعون لمواليد برج القوس نجاحًا كبيرًا غير متوقع ما يجعله يقف فى الطليعة ليكون صاحب موقف وكلمة مسموعة فى مجال عمله لا تتعجل الأمور فأنت على موعد مع السعادة والنجاح، بعد سلسلة من الفشل والإحباط.

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية


>سيشهد يوم الخميس اعترافًا من الحبيب بأخطاء تجاهك، لا تستغل الفرصة وتقبل اعترافاته بصدر رحب فأنت بحاجة لجلسة من الصراحة المتبادلة لتسير العلاقة فى طريق سليم وواضح يؤدى بكما إلى حياة عاطفية ناجحة ودافئة.

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مصر 365

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