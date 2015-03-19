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حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/3/19

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حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/3/19 حظك اليوم برج الدلو يوم الخميس 2015/3/19
من عيوب مواليد شعورهم الدائم بالاضطهاد وعدم القدرة على تحمل المسئولية، ما يجعلهم يكثرون الشكوى والشك وهذا كفيل بقلب حياتهم رأسًا على عقب دائمًا، وعليهم أن يكونوا أكثر ضبطًا لأنفسهم من ذلك والعمل على دعم شخصيتهم بشتى الطرق.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية


>ينصح خبير الأبراج محمد فرعون، مواليد برج الدلو بالبعد عن تعلق الأخطاء على شماعة الظروف، قم بكسر جميع شماعات الفشل والنظر إلى الأمام بكل ثقة أن الله قادر على تبديل الظروف وأن المقبل سوف يكون أجمل من الأمس، أجعل الماضى مجرد درس للاستفادة وتوقف عن البكاء على اللبن المسكوب.

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية


>يشعر الشريك بأنك تمر بظروف صعبة وحالة نفسية سيئة من المواقف الصعبة التى مرت بك فيحاول أن يدخل البهجة والسرور على حياتكم لتكون فى حالة نفسية أفضل لا تتردد أن تبادله نفس الشعور فلحظات السعادة يجب أن تقتنص بكل سرعة حتى لا تتسرب من بين أيدينا.

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مصر 365

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