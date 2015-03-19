حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 2015/3/19

يتسم مواليد برج الجوزاء بطيبة القلب والقدرة على الغفران للآخرين أخطائهم وهذا ما يجعلهم معرضين أكثر من غيرهم للمواقف الصعبة بسبب هذه الطيبة، لكن قد يضيع كل هذا هباء بسبب ما يتسمون به من عصبية زائدة تجعلهم أيضًا محل انتقاد دائمًا وتذمر من الآخرين.

على مستوى العمل والمال

على مستوى العلاقات العامة

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ليس لديك القدرة على تحديد الوقت اللازم لإنجاز أعمالك ما يجعلك محل انتقاد من رئيسك، اجعل هدفك الأول الحرص على الوقت وعدم إهداره اجعل شعارك "الوقت كالسيف أن لم تقطعه قطعك" سيكون مجهودك دائمًا سدى أمام تأخرك فى المواعيد، هناك فرصة لزيادة دخلك فأنت إنسان موهوب حاول جاهدًا رسم خطة محكمة لوقتك.مواليد " برج الجوزاء" يتسمون بالاجتماعية ما يجعل لديهم الكثير من الأصدقاء والمعارف، لكن ليس جميعهم "مفيدين" فى الوقت الراهن، حاول أن ترتب اولويات الأشخاص فى حياتك فهى مزدحمة بلا فائدة.