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البدري يهنئ لاعبي الأوليمبي المنضمين لمنتخب مصر

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البدري يهنئ لاعبي الأوليمبي المنضمين لمنتخب مصر البدري يهنئ لاعبي الأوليمبي المنضمين لمنتخب مصر

هنأ حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأوليمبي السداسي الذي تم استدعائه للمنتخب الأول لمواجهة غينيا الاستوائية وديا.

واجتمع البدري مع اللاعبين قبل السفر لبوروندي للمواجهة المصيرية في تصفيات دورة الألعاب الإفريقية والمؤهلة لأوليمبياد 2016.

وأبدى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي سعادته بتصعيد 6 من لاعبي فريقه للمنتخب الأول مؤكدا أنه أول أهداف الجهاز الفني.

وأكد أنه يتمنى زيادة هذا العدد خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن الجميع مازالت أمامه الفرصة لتحقيق أهداف شخصية بجانب أهداف الأوليمبي الكبرى وهي التأهل لدورة الألعاب الإفريقية ومن ثم الأولمبياد.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الأول قد اختار سداسي المنتخب الأوليمبي وهم

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فيديو اليوم السابع

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