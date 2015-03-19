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“الإيسيسكو” تدين ارتكاب ميليشيات طائفية ضمن الحشد الشعبي جرائم في العراق

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“الإيسيسكو” تدين ارتكاب ميليشيات طائفية ضمن الحشد الشعبي جرائم في العراق “الإيسيسكو” تدين ارتكاب ميليشيات طائفية ضمن الحشد الشعبي جرائم في العراق

أدان الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” ، الجرائم التي ارتكبتها ميلشيات طائفية ضمن الحشد الشعبي في مدن وقرى عراقية كانت واقعة تحت سيطرة مقاتلي داعش في محافظتي ديالي وصلاح الدين ، حيث قامت تلك الميليشيات بالقتل والاختطاف والنهب وحرق المنازل وتدميرها.

وقال المدير العام “للإيسيسكو” إن هذه الأعمال الإجرامية التي ارتكبت بروح طائفية لا تقل بشاعة عن جرائم مقاتلي “داعش” التي أدانتها “الإيسيسكو” بشدة.

ودعا الدكتور التويجري ، العراقية إلى كبح جماح هذه الميليشيات الطائفية ومعاقبة من قام بهذه الجرائم البشعة ، والحرص على حماية أرواح وممتلكات المواطنين العراقيين في هاتين المحافظتين وغيرهما من المحافظات التي تتعرض لجرائم انتقامية طائفية يقوم بها أشخاص متطرفون شحنت عقولهم وقلوبهم بالكراهية والتعصب الطائفي المقيت.

أ ش أ

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