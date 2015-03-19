توقعات بتوفير 300 ميغاواط خلال «ساعة الأرض»

توقعت هيئة كهرباء ومياه دبي توفير 300 ميغا واط خلال فعالية ساعة الأرض التي أعلنت عن تنظيمها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وتسعى دبي من خلال هذه الفعالية إلى تسجيل رقم قياسي عالمي جديد بعرض أكبر «مرآة غير متناهية» مضاءة بمصابيح موفرة للطاقة LED، تعطي تصوراً عميقاً لا متناهٍ للناظر من خلالها، على الرغم من أن سماكة المرآة لا تتجاوز بضعة سنتيميترات.

وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة أنه انسجاماً مع رؤيتها لتكون مؤسسة مستدامة مبتكِرة على مستوى عالمي، تعمل الهيئة على دعم جهود دبي الهادفة إلى رفع مستوى الوعي تجاه القضايا البيئية، لافتاً إلى سعي الهيئة إلى تنظيم فعاليات «ساعة الأرض في دبي» وذلك عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وأعلن الطاير خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة في فندق عن تنظيم فعاليات «ساعة الأرض» في دبي يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري، في حديقة بي أفنيو بارك، من الساعة 8:30 وحتى 9:30 مساءً.

مؤتمر

وحضر المؤتمر الصحفي كل من محمد بن عيسى، المدير التنفيذي لإدارة عقارات التجزئة والتجارية في شركة «ماسات» المتخصصة بإدارة محفظة مشاريع مجموعة دبي للعقارات، بالنيابة عن عارف مبارك، الرئيس التنفيذي للشركة، وإيدا تيليتش، مدير عام جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، وستيفان لي جنتيل، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة، والمهندس وليد سلمان النائب التنفيذي للرئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال في الهيئة وخولة المهيري نائب الرئيس لقطاع التسويق والاتصال المؤسسي في الهيئة، والمهندسة أمل كوشك مدير أول الاتصال التسويقي في الهيئة وعدد من ممثلي الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في دبي وحشد من ممثلي وسائل الإعلام.

ووجه الطاير الدعوة إلى جميع سكان إمارة دبي للمشاركة الفاعلة في إحياء ساعة الأرض والتي تنظمها الهيئة تحت مظلة «المجلس الأعلى للطاقة في دبي» وبالشراكة مع «جمعية الإمارات للحياة الفطرية» بالتعاون مع «الصندوق العالمي لصون الطبيعة»، وبدعم من «شركة ماسات لإدارة العقارات».

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «لقد وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حجر الزاوية والأركان الأساسية لبناء مستقبل مستدام تنعم به أجيال الحاضر والمستقبل، وذلك من خلال رؤى فذة ومبادرات خلاّقة وبرامج نوعية تمت ترجمتها على أرض الواقع بتوجيهات سموه وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حتى أضحت دبي نموذجاً تحتذي به دول العالم في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة ومختلف القضايا البيئية التي باتت محط اهتمام الحكومات والأفراد على حد سواء».

جهود

وأضاف: إن تنظيمنا لهذا الحدث المهم يأتي في إطار جهودنا لتحقيق «رؤية الإمارات 2021» ومبادرة «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» والرامية إلى جعل دولة الإمارات أحد رواد الاستدامة العالميين ومركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نمواً اقتصادياً طويل المدى. كما يأتي ضمن جهودنا الهادفة إلى تحقيق استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، والتي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة في دبي بهدف خفض الطلب على الطاقة بنحو 30% بحلول العام 2030، والتي أعلنت الهيئة في إطارها عن رفع نسبة المستهدف في مزيج الطاقة في دبي من الطاقة المتجددة لتصل إلى 7% بحلول 2020 و15% بحلول عام 2030.

وأكد ضرورة مضافرة جهود الأفراد ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص للمساهمة في تحقيق «خطة دبي 2021» والهادفة لجعل دبي مدينة ذكية ومتكاملة ومتصلة ومستدامة في مواردها للحفاظ على موارد الطاقة بما يكفل تخفيض البصمة الكربونية وخلق مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للمال والأعمال والسياحة والاقتصاد الأخضر والاستدامة. مشيراً إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي كمؤسسة مسؤولة مجتمعياً باتت تقود جهود إمارة دبي الهادفة إلى رفع الوعي العام بالقضايا البيئية وعلى رأسها الاستدامة.

أنشطة ترفيهية

ستتضمن فعاليات ساعة الأرض العديد من الأنشطة الترفيهية والعائلية مثل عروض المُهرجين، والمشي على السيقان الخشبية، وعروض الزهور والرسم على الوجوه، وعدداً من المسابقات الترفيهية والهدايا التذكارية، ومجموعة من الأنشطة التراثية وركن المأكولات الإماراتية الشعبية، بالإضافة إلى الاحتفال مع الأطفال بالذكرى السنوية الأولى لانضمام شخصيتي الترشيد «نور وحياة» إلى الهيئة.