تدشين "غليلة" أكبر مشاريع تحلية المياه في الدولة

افتتح معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة أمس محطة غليلة في رأس الخيمة لإنتاج وتحلية مياه الشرب والتي تعد أكبر مشاريع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بحضور محمد محمد صالح مدير عام الهيئة ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة لتوفير الاحتياجات المتزايدة الحالية والمستقبلية من المياه الصالحة للشرب نتيجة للتوسعات العمرانية التي تشهدها الإمارة.

وأكد معالي وزير الطاقة على هامش الافتتاح أن محطة غليلة لتحلية المياة صديقة للبيئة وتعمل بتقنية التناضح العكسي التي تعتمد على الكهرباء في عمليات الانتاج حيث تقوم بتوفير 24% من الطاقة الكهربائية المهدرة سابقاً في محطات التحلية والتي كانت تستخدم المواد البترولية في عمليات تشغيلها.

ارتفاع الإنتاج

وأشار معاليه إلى ان الطاقة الانتاجية للهيئة من المياه المحلاة ارتفعت لـ80 مليون غالون يومياً عقب افتتاح المحطة أمس وذلك لتلبية جميع خطط التنمية المستقبلية في المناطق التي تغطيها الهيئة ضمن توجيهات القيادة الرشيدة لافتاً إلى أن احتياطي الهيئة الاتحادية في انتاج المياه يبلغ 28 مليون غالون يومياً كمخزون احتياطي يستخدم في الحالات الطارئة.

خطط جديدة

وأكد المزروعي أن دولة الإمارات وضعت خططا جديدة خاصة بتنويع مصادر الطاقة بإنشاء محطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء خلال الفترة المقبلة حيث تم وضع دراسات لإنشاء محطة إنتاج بسعة 100 ميغاوات برأس الخيمة بالتعاون مع القطاع الخاص ومحطة ثانية في امارة الشارقة 100 ميغاوات وفي امارة دبي 500 ميغاوات.

وأشار أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تقوم حالياً بانشاء محطة اخرى لتحلية المياه بمنطقة الزوراء في امارة عجمان بطاقة انتاجية 30 مليون غالون يومياً لتكون أكبر محطات التحلية التابعة للهيئة في الدولة مؤكداً أن خطوط شبكات امداد المياه في المناطق الشمالية تخضع لفحوص دورية شاملة للتأكد من سلامة المياه المنتجة حتى تصل للمستهلك.

كلفة المشروع

وأوضح محمد صالح أن مشروع محطة غليلة لتحلية مياه الشرب بلغت كلفته الاجمالية 600 مليون درهم تشمل إنشاء المحطة وشبكة الامدادات والرفع والخزانات وتوسعة محطة البريرات لتخزين وتوزيع المياه في رأس الخيمة لتستوعب 52 مليون جالون يومياً وانشاء 3 خزانات بسعة 28 مليون جالون.

وأضاف أن المحطة الجديدة تعتمد على الكهرباء بطاقة إنتاجية 15 مليون غالون يومياً اضافة للمحطة القديمة بطاقة إنتاجية 3 ملايين جالون يومياً وتضم نظام (داف) لمواجهة الملوثات والظواهر البحرية المفاجئة مثل المد الأحمر والبقع البترولية لافتاً انه يتم توفير 18 مليون غالون اضافية من خلال الربط مع هيئة كهرباء ومياه أبوظبي لسد احتياجات امارة رأس الخيمة والتي تصل لـ38 مليون غالون يومياً من المياه.

وأضاف تقوم محطة غليلة بمعالجة مياه البحر عن طريق 3 خطوط رئيسية بطول 560 مترا داخل عرض البحر مزودة بـ6 مصاف لمنع العوالق والأسماك من الدخول لمضخات سحب المياه و6 وحدات للمعالجة الابتدائية لتعويم الشوائب بواسطة الهواء المذاب و7 وحدات فلاتر أوتوماتيكية 150 ميكرونا للتخلص من العوالق متناهية الصغر و20 وحدة فلترة متناهية الدقة لتهيئة المياه لمرحلة التحلية.

وتضم المحطة 6 وحدات للتحلية بالتناضح العكسي تحت ضغوط عالية لفصل المياه المحلاة عن المياة زائدة الملوحة بقوة 2.5 مليون جالون يومياً و2 خزان بسعة 20 مليون غالون يومياً ومحطة ضخ المياه بسعة 33 مليون غالون لضخ المياه إلى مراكز توزيع المياه في منطقة البريرات وبلغت كلفة محطة غليلة 320 مليون درهم من مجموع 600 مليون درهم الكلفة الاجمالية للمشروع.

وتحتوي المحطة على مختبر مركزي يقوم بمراقبة وفحص المياه خلال مراحل الانتاج ومجهز بكافة المعدات والأجهزة التحليلية وكادر فني متخصص في مجال فحص وتحليل المياه وأخذ عينات من خطوط الانتاج بصفة مستمرة وقياس معدلات الحموضة ودرجة النقاء بفحص المياه المنتجة بالاضافة للفحص الثابت كل 4 ساعات.

إنارة الإمارة

رداً على عدم وجود انارة للشوارع في رأس الخيمة أكد صالح أن الهيئة لم يقدم لها أي طلب رسمي لتوصيل خدمات الكهرباء في الامارة مثل انارة الشوارع أو المباني السكنية والتجارية.