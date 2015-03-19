القبض على 20 مشتبها بهم وتدمير 5 مخازن وقود ومتفجرات بسيناء

أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء عن إلقاء قوات الأمن القبض على 20 مشتبها بهم، وتفجير مخزنين للمتفجرات تابعين لمسلحين، إضافة إلى 3 مخازن وقود و4 سيارات ودراجات.

جاء ذلك خلال عمليات أمنية بمناطق محيط مدينة العريش والشيخ زويد ورفح، فيما لاتزال العمليات الأمنية متواصلة بهذه المناطق.

وأغلقت قوات الأمن مجددا مناطق العريش ورفح والشيخ زويد، وفرضت حالة حظر التجوال الليلى بهذه المناطق، وانتشرت القوات وأطلقت نيران تحذيرية من مختلف ارتكازاتها الأمنية.

>

-مقتل 28 إرهابيًا وإصابة 12 فى حملة للجيش بشمال سيناء

>