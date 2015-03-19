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مستشار مكتبة الإسكندرية: زوجة المحافظ من طلبت عقد اجتماعها بالشباب

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مستشار مكتبة الإسكندرية: زوجة المحافظ من طلبت عقد اجتماعها بالشباب مستشار مكتبة الإسكندرية: زوجة المحافظ من طلبت عقد اجتماعها بالشباب
علق الدكتور صلاح سليمان، مستشار مدير المكتبة، والمشرف على مركز الدراسات البيئية بالمكتبة، على عقد زوجة محافظ الإسكندرية، اجتماعا مغلقا بالمكتبة، أن الدكتورة أميرة أبو طالب، زوجة المحافظ، هى من تقدمت بالطلب إلى مركز الدراسات البيئية بعقد الاجتماع مع الشباب.

وأكد فى تصريحات خاصة بـ"اليوم السابع"، أن المركز يوافق على عقد اجتماع لأى شخص يريد خدمة وطنه بعد بحث موضوع اللقاء من القائمين على المركز والموافقة عليه.

كانت الدكتور أميرة أبو طالب، زوجة محافظ الإسكندرية، قد عقدت اجتماعات فى إطار النهوض بمحافظة الإسكندرية، بمركز الدراسات البيئية داخل مكتبة الإسكندرية للاستماع إلى رؤية الشباب حول النهوض بمحافظة الإسكندرية، حيث استمعت الدكتور أميرة أبو طالب زوجة المحافظ، إلى الأفكار، التى طرحها الشباب، حول تنمية محافظة الإسكندرية.


>- زوجة محافظ الإسكندرية تتحدى التعليمات وتجتمع بشباب المحافظة

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