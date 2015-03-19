رئيس حي فيصل بالسويس يشارك طلاب الآداب قافلة محو الأمية

شارك العميد علاء إسماعيل ، رئيس حى فيصل بالسويس ، طلاب كلية آداب بجامعة السويس قافلة محو الأمية بالتعاون مع هيئة محو الامية لتعليم الكبار فرع السويس برئاسة عليا فريد التى نظمها الطلاب الكلية ضمن فعاليات ” وطن بلا أمية “.

وقام الطلاب بتوعية المواطنين الأمين على أهمية تعلم القراءة والكتابة من خلال القافلة التى تواجدت بمناطق العرائس والفيروز والإيواء لتوعية الأهالى على أهمية مشروع محو الأمية ، وخلال القافلة سجل العديد من الأهالى استمارات محو الأمية .

قال محمد حمدى ، منسق مبادرة وطن بلا أمية ، إن القافلة حى فيصل شارك فيها 80 طالبة من طلاب كلية أداب لتوعية المواطنين بمشروع محو الامية ، مشيرا ان الحملة لاقت قبولا كبير من جانب المواطنين .

أضاف فى بيان إعلامي ان هناك عدد كبير من الاهالى قاموا بملء استمارات لدخول فى فصول محو الامية لتعلم القراءة والكتابة والتى يشرف عليها طلاب الكلية.