أخبار عاجلة

فيديو| رئيس الشرقية: الفوز على الزمالك يمنحنا أملا للبقاء في الدوري -
خلاف في الجبلاية بسبب علاء عبد العزيز -
بالفيديو.. الشناوي: هدف الشرقية في شباك الزمالك «تسلل» -
فيديو| علاء ميهوب يفتح النار على لاعبي الزمالك: «موظفين بطريقة مملة» -
شيري ستوديو - شيرين رضا: دخلت مجال الإعلانات عن طريق طارق نور وسبب غيابها عن الساحة الفنية في وقت ما -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... إبتديت حياتي الفنية بمسرحية أطفال وعملت دور شجرة -
رشيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... مشواري في التمثيل إبتدى بالصدفة -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... والدي بالنسبة لي مدرسة بتعلم منها الفن -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لـ فيروز بإبداع " " نسم علينا الهوى " -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيس حي فيصل بالسويس يشارك طلاب الآداب قافلة محو الأمية

Google+ Print
رئيس حي فيصل بالسويس يشارك طلاب الآداب قافلة محو الأمية رئيس حي فيصل بالسويس يشارك طلاب الآداب قافلة محو الأمية

 

الطلاب

شارك العميد علاء إسماعيل ، رئيس حى فيصل بالسويس ، طلاب كلية آداب بجامعة السويس قافلة محو الأمية بالتعاون مع هيئة محو الامية لتعليم الكبار فرع السويس برئاسة عليا فريد التى نظمها الطلاب الكلية ضمن فعاليات ” وطن بلا أمية “.

وقام الطلاب بتوعية المواطنين الأمين على أهمية تعلم القراءة والكتابة من خلال القافلة التى تواجدت بمناطق العرائس والفيروز والإيواء لتوعية الأهالى على أهمية مشروع محو الأمية ، وخلال القافلة سجل العديد من الأهالى استمارات محو الأمية .

قال محمد حمدى ، منسق مبادرة وطن بلا أمية ، إن القافلة حى فيصل شارك فيها 80 طالبة من طلاب كلية أداب لتوعية المواطنين بمشروع محو الامية ، مشيرا ان الحملة لاقت قبولا كبير من جانب المواطنين .

أضاف فى بيان إعلامي ان هناك عدد كبير من الاهالى قاموا بملء استمارات لدخول فى فصول محو الامية لتعلم القراءة والكتابة والتى يشرف عليها طلاب الكلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا