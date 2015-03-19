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تنظيم مؤتمر “علشانك يا مصر ” لدعم الجيش والشرطة بقنا

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تنظيم مؤتمر “علشانك يا مصر ” لدعم الجيش والشرطة بقنا تنظيم مؤتمر “علشانك يا مصر ” لدعم الجيش والشرطة بقنا

 

تعبيرية

دشنت رابطة المرأة الوطنية بقنا المؤتمر الأول لحملة “علشانك يا ” لدعم الجيش والشرطة فى حربهم ضد الاٍرهاب بقاعة مسرح مدرسة الزراعة بنجع حمادى بحضور عدد كبير من القيادات الممثلة لجميع أطياف المجتمع.
> قالت وفاء رشاد ، الأمين العام للرابطة  إن وقوف الجميع  خلف الجيش والشرطة فى حربهم ضد الاٍرهاب يساهم  فى كشف الممولين للارهاب وعملاء الوطن الذين يسعون لعدم الاستقرار.
> وأشادت بتوجه الدولة نحو تنمية الصعيد ودعم المشروعات المختلفة وانطلاق قطار  تنمية الصعيد من محافظة قنا وتدشين “مشروعك” للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتشغيل الآلاف من الشباب وإقامة المشروعات المختلفة استغلالا لإمكانيات الصعيد وثرواته.
> وأكدت فريال خليل رئيس مجلس الإدارة أن الرابطة سعت الى تدشين حملة علشانك يا مصر انطلاقا من حرصها على مساندة الجيش والشرطة فى حربهم ضد الاٍرهاب الذى يهدف لهدم الاستقرار ، مؤكدة ان نجاح المؤتمر الاقتصادى ابلغ رد على المشككين فى قدرات المصريين وعظمتهم.
> وقال الدكتور الشيخ  أحمد عبداللطيف ، بالأوقاف ، إن المراة المصرية تثبت يوماً بعد الاخر انها  تسعى لاستقرار البلاد والحفاظ على امتها ، وضربت الأمثلة فى مشاركتها المختلفة من قبل فى الاستحقاقات المختلفة مؤكداً انها دائماً ما تعمل على نبذ العنف عكس كثير ممن يسعون ضد أمن البلاد واستقرارها موضحاً أن الدين الإسلامى دين محبة واخلاص واحترام للاخر ، مشدداً أن من يقتل ، ويفجر ، وصنع قنبلة ، ويشرد الأبرياء ليس من الاسلام ، والإسلام منهم برآء ، مؤكداً أن مصر قادمة بفضل جيشها وشرطتها مرددا حفظ الله مصر وشعبها وشبابها وجيشها وشرطتها .
> وذكر القمص لوقا ،  وكيل مطرانية نجع حمادى ، أن وقوف الجميع صفاً واحداً خلف قيادته فى حربها ضد الاٍرهاب أبلغ رد على الجماعات التى تحاول العبث والنيل من أمن البلاد واستقرارها مؤكداً أن المراة الطيبة دائما ما تَخَلَّق نشئ طيب يعمل لمصلحة بلاده مطالباً بأن يتحد الجميع شد هجمة الاٍرهاب للسير إلى الأمام بعد نجاح المؤتمر الإقتصادى وتحويله لواقع ملموس ستفيد به أبناء الوطن.

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