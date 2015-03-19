​بالصور.. محافظ أسوان يكرم الفائزين فى مسابقة كأس التفوق لطلاب المرحلة الثانوية

كرم اللواء مصطفي يسري، محافظ أسوان، أوائل الطلبة والطالبات بالمرحلة الثانوية العامة والمشاركين في مسابقة كأس التفوق التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بأسوان بالتعاون مع إذاعة جنوب الصعيد.

وفازت فيها مدرسة أحمد موسي، الثانوية بنات بإدارة كوم أمبو التعليمية بالمركز الأول ، فيما حصلت مدرسة الرديسية الثانوية المشتركة بإدارة أدفو على المركز الثاني من خلال منحهم شهادات التقدير، جاء ذلك بحضور محمد حواتي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان والدكتور محمد بشير، رئيس فرع الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ولفيف من قيادات وموجهي مديرية التربية والتعليم.

وأكد المحافظ في سياق كلمته على أن مصر في هذه المرحلة الفارقة من تاريخها المعاصر تحتاج لنبوغ وتفوق أبنائها ليخرج من بينهم أمثال الدكتور مجدى يعقوب، وأحمد زويل وهم الذين أصبحوا من أبرز الشخصيات محلياً وعالمياً ليمثلوا القوة الناعمة لوطنهم ويساهمون في بناء مصر الحديثة بأفكارهم البناءة وجهودهم الوطنية.

وأوضح يسري أن مصر دائماً غنية بعلمائها ومبدعيها والذين كان لهم أكبر الأثر في أن تكون مصر هي أم الدنيا والقلب النابض للحضارة الإنسانية.

وقدم المحافظ، شكره للقائمين على العملية التعليمية بأسوان لتنظيم مسابقة كأس التفوق على مدار أشهر متعددة والوصول للمستوي التعليمي الراقي لخلق روح المنافسة بين الطلاب والطالبات في المواد التعليمية والتي تساهم بشكل مباشر في خلق أجيال مستنيرة ومتفوقة علمياً وأدبياً، مؤكداً أن العلم يعتبر هو الركيزة الأساسية لبناء وتقدم الأمم، ومن منطلق ذلك وجب علينا النهوض بالتعليم في أسوان ليحصل أبناء هذه المحافظة العريقة على المراكز الأولى في المراحل التعليمية المختلفة على مستوي الجمهورية مثلما حدث العام الماضي بحصول الطالبة فاطمة سعدي على المركز السادس ليكون تفوقها نموذجاً مشرفاً للآخرين من أبناء جيلها والأجيال الأخري.

من جانبه أوضح محمد حواتي، بأن محافظ أسوان قرر تحمل المحافظة لسفر وعودة الطلاب والطالبات من مدرسة أحمد موسي الثانوية للقاهرة والذين سيشاركون في مسابقة أوائل الطلبة علي مستوي الجمهورية والتي ستقام في الفترة من 22 إلي 24 مارس الحالي وذلك تحفيزاً لهم ومن أجل خلق المناخ المناسب لحصولهم علي المراكز الأولى، مشيراً بأن مسابقة كأس التفوق بدأ التجهيز لها منذ أكتوبر الماضي، وتم وضع خريطة زمنية لبدء المسابقة بين كافة مدارس المحافظة للتعليم الثانوي العام بمختلف الإدارات التعليمية الخمس.

وتم تقسيمها علي مرحلتين الأولي شملت إدارات نصر النوبة ودراو وادفو والثانية لإداراتي أسوان وكوم امبو ، وتم تصعيد ادفو وكوم امبو للمسابقة النهائية حيث كانت تجري المنافسة في 11 مادة علمية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن مدرسة أحمد موسى الثانوية للبنات ستمثل المحافظة، أيضاً في التصفيات النهائية التي تنظمها إذاعة جنوب الصعيد مع وزارة التربية والتعليم في مطلع إبريل القادم على مستوي محافظات جنوب الصعيد بأسوان وقنا وسوهاج والبحر الأحمر .