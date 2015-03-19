ضبط عصابة تسرق حقائب السيدات والهواتف المحمولة بنجع حمادى

تمكن ضباط فرع البحث الجنائى بنجع حمادى، بإشراف العقيد إبراهيم سليمان، رئيس الفرع من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات والهواتف المحمولة والدراجات البخارية.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد ورود معلومات إلى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نجع حمادى مفادها أن كلا من "كريم م أ" 18 سنة عامل سابق اتهامه فى 14 قضية (سرقة– سلاح أبيض– مخدرات) و"أحمد ر ر" 19 عاطل ومقيم بناحية الدرب- دائرة مركز نجع حمادى، السابق اتهامه فى 3 قضية (سلاح أبيض– مخدرات) و"محمد ا م أ" 19 سنة عاطل و"محمد ح م" 18سنة عاطل، قاموا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع خطف حقائب اليد من السيدات، وكذا سرقة الدراجات البخارية والهواتف المحمولة.

بتقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية من ضباط مباحث المركز استهدفت المتهمين، وتم ضبطهم وعثر بحوزة الأول على قطعة لمخدر الحشيش وزنت 150 جراما.

>وأخطرت النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.